Допомагати вже нікому. На Дніпропетровщині з'явилося село-привид, зруйноване РФ (фото і відео)

Вулицями блукають покинуті тварини

Волонтери приїхали в село Дніпропетровської області, яке розташоване на межі з Донеччиною, щоб доставити жителям допомогу, але жодної людини там не залишилося. Лінія фронту впритул наблизилася до села Калинівське Синельниківського району Дніпропетровської області й люди змушені були рятуватися.

Волонтерів благодійного фонду GEM, які хотіли передати жителям Калинівського продуктові набори, супроводжували журналісти Pro100Media. Вони зробили репортаж про село, яке знищили росіяни.

Зверніть увагу: Війна — день 1074: нова масована атака Росії та вбивство військового ТЦК

Кадри з Калинівського нагадують апокаліптичні фільми — пусті побиті будинки та господарчі споруди, покинуті авто. На одному з них люди збиралися виїжджати, проте, ймовірно, змушені були кинути майно та рятуватися. Дорога побита та всіяна уламками, на ній — величезна вирва.

Жаху ситуації додає те, що люди, рятуючись, змушені були залишити тварин — селом блукають кури, качки, гуси. Також залишилися напризволяще коти та собаки. Одного великого пса господарі не встигли навіть відв'язати й він лишився на ланцюгу. Волонтери намагалися відв'язати його, але пес дуже гавкав, захищаючи свою розбиту та залишену господарями домівку.

Як повідомляв "Телеграф", лінія фронту все більше наближається до адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями. 30 січня жителі Дніпропетровщини вперше почули вибухи зі сторони Донецької області. З'явилося відео з населеного пункту, що розташований за 30 кілометрів від Покровська.