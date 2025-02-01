Помогать уже некому. На Днепропетровщине появилось село-призрак, разрушенное РФ (фото и видео)

По улицам бродят брошенные животные

Волонтеры приехали в село Днепропетровской области, расположенное на границе с Донетчиной, чтобы доставить жителям помощь, но ни одного человека там не осталось. Линия фронта вплотную приблизилась к селу Калиновское Синельниковского района Днепропетровской области, и люди вынуждены были спасаться.

Волонтеров благотворительного фонда GEM, которые хотели передать жителям Калиновского продуктовые наборы, сопровождали журналисты Pro100Media. Они сделали репортаж о селе, которое уничтожили россияне.

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Кадры из Калиновского напоминают апокалиптические фильмы — пустые разбитые дома и хозяйственные постройки, заброшенные авто. На одном из них люди собирались уезжать, однако, вероятно, вынуждены были бросить имущество и спасаться. Дорога разбита и усеяна обломками, на ней огромная воронка.

Ужаса ситуации добавляет то, что спасаясь, люди вынуждены были оставить животных — по селу бродят куры, утки, гуси. Также остались на произвол судьбы кошки и собаки. Одного большого пса хозяева не успели даже отвязать и он остался на цепи. Волонтеры пытались отвязать его, но пес очень лаял, защищая свой разбитый и оставленный хозяевами дом.

Как сообщал "Телеграф", линия фронта все больше приближается к админгранице между Донецкой и Днепропетровской областями. 30 января жители Днепропетровской области впервые услышали взрывы со стороны Донецкой области. Появилось видео из населенного пункта, расположенного в 30 километрах от Покровска.