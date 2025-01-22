До границы с Днепропетровщиной осталось совсем немного. Что происходит на Покровском направлении (карта)

За минувшие сутки наши защитники остановили там 61 штурм россиян

Вооруженные Силы Украины отбросили россиян в двух местах в Покровском направлении, однако ситуация там остается очень тяжелой. Оккупанты приближаются к админгранице с Днепропетровской областью.

Обозреватель "Зеркала недели" Виталий Кононученко в эфире "Радио Донбасс Реалии" отметил, что основная причина, почему не удается удержать правый фланг Покровска — нехватка пехоты. Он процитировал слова военного ВСУ с Покровского направления, что "до дороги "Покровск – Днепр" россиянам осталось несколько посадок и несколько полей".

По словам Кононученко, главное внимание Сил обороны должно быть сосредоточено на участке Удачного, Котлиного и Новоелизаветовки. Так как там решается судьба всего фронта. А от успехов сил РФ на этом участке будет фактически зависеть позиция Украины на будущих переговорах и способность ВСУ вести оборону.

"Зайти в Днепропетровскую область — это не только тактическая цель, но и пропагандистская: они покажут, что вот, смотрите, мы в новой области Украины, теперь ведите с нами переговоры", — отметил обозреватель.

Между тем, россияне не только давят на фронте в районе Покровска, но и бьют по самому городу, где еще остаются гражданские. Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, 21 января в Покровске один человек погиб и еще один получил ранения. Повреждены три дома.

Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 8 часов утра 22 января, сообщил, что за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм россиян. Оккупанты прорывались в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Гришино, Новосергеевка, Петропавловка, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверевое, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное.

Как сообщал "Телеграф", глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также предупредил, что вскоре россияне могут выйти на админграницу Днепропетровской области. Однако это будет символическим успехом, а не практическим.