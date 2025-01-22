Масштабные пожары и эвакуация. Как Николаев пережил удар дронами (фото и видео)

На месте развернут пункт экстренной психологической помощи

Поздним вечером во вторник, 21 января, россияне атаковали Николаев беспилотниками. Пострадала многоэтажка, в городе загорелись пожары.

Как сообщили в ГСЧС, из-за вражеской атаки в городе частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. В квартире на шестом этаже возник пожар, охвативший 100 кв.м. Его ликвидировали спасатели. Из дома было эвакуировано 200 человек, сейчас все уже вернулись в свои дома. Кроме того, взрывной волной было повреждено оконное остекление в четырех многоквартирных и одном частном жилом доме.

Также на площади 1 тыс. кв.м вспыхнул камыш, его уже потушили. В лодочном кооперативе были повреждены двери и окна. Пострадал также частный дом, админздания, уничтожена машина.

Спасатели уточнили информацию о пострадавших. Их двое — 74-летняя женщина была госпитализирована, а мужчина с острой реакцией на стресс получил помощь на месте. Фото последствий атаки публикует также Telegram-канал "Суспільне Миколаїв".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 18 января, россияне атаковали Украину беспилотниками, а рано утром — баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли четыре человека, а в Запорожье были ранены 10 людей.