В Киеве прогремела серия взрывов: столица под атакой российских ракет и беспилотников (обновлено)

Россияне снова пытались атаковали столицу ударными БПЛА

В Киеве утром 18 января прогремели взрывы. Российские оккупанты в очередной раз попытались атаковать столицу ударными беспилотниками, противовоздушная оборона отражала атаку врага. Также столица была атакована ракетами.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Также об этом написал и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, предупредивший о работе ПВО и призвавший киевлян находиться в укрытиях.

"На Оболони работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – отметил Кличко.

По данным мониторинговых каналов, в столицу пыталось подлететь, по меньшей мере, три ударных беспилотника оккупантов: со стороны Борисполя, Броваров и Вышгорода. Противовоздушная оборона уничтожила все угрозы.

Обновлено 05:55 : В Киеве прогремела серия взрывов. Предварительно россияне атаковали столицу баллистическими ракетами неизвестного типа. Об этом сообщил Кличко и мониторинговые каналы.

"В столице снова громко. Работает ПВО. Угроза баллистики. Находитесь в укрытиях!", – написал он.

Обновлено 06:05: В результате атаки россиян начался пожар в одном из районов, сообщил Кличко. О пострадавших от удара пока неизвестно.

"Возгорание в Шевченковском районе. Нежилое здание. Все службы направляются на место", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 января в центре Киева снова раздались взрывы в результате очередной воздушной атаки. По предварительной информации, Россия атаковала столицу Украины беспилотником типа "Пародия" — специальным дроном-имитатором, предназначенным для отвлечения систем ПВО.

Также в ночь на 10 января Киев в очередной раз находился под атакой российских ударных беспилотников. Противовоздушная оборона отразила атаку врага, в одном из районов города обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный жилой дом.