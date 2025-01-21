Девять или десять? Россияне попытались сосчитать украинские беспилотники и запутались в цифрах (видео, фото)

Это тот самый момент, когда не успели согласовать методичку

Российские оккупанты запутались в попытке подсчитать украинские беспилотники, которые вечером 21 января прилетели атаковать Ростовскую область. Под атакой находился населенный пункт Красный Сулин неподалеку от Новошахтинска, россияне традиционно начали врать, что "все сбито", но возник интересный нюанс – они запутались в подсчетах количества БПЛА.

В частности, поначалу российские каналы сообщили о том, что на область летит более 30 беспилотников. По их данным, магическим образом более 10 из них моментально были сбиты силами российской противовоздушной обороны.

Позже вышло сообщение на другом российском канале. Там сообщалось, что согласно "данным МО", в Ростовской области было сбито девять дронов. Как это совпадает с заявлениями о том, что ранее сбитых дронов было 10, и куда в таком случае подевались еще более 20 единиц БПЛА, россияне объяснять не стали. Похоже, произошел классический мем про "не успели согласовать методичку".

Местные жители в комментариях под сообщениями (там, где комментарии были открыты) уже традиционно бессильно возмутились ложью власти, поскольку слышали в общей сложности более 10 взрывов в атакованном районе. Также опубликованы видео полетов БПЛА над регионом и моменты попадания. Интересно, что на видео попал момент перехвата одного из беспилотников российской системой "Панцирь-С1", одна из которых в свое время сбила азербайджанский самолет у Грозного.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, на опубликованных видео – обломки БПЛА в Красном Сулине, последствия взрыва БПЛА, который упал на мосту через Дон и работа того же "Панцирь-С1" в районе Новошахтинска. Кроме того, зафиксирован пролет дронов над Миллеровым и момент уничтожения дрона возле населенного пункта Донецков Ростовской области.

Ранее "Телеграф" подробно писал, чем важен для России Смоленский авиазавод, который был атакован в ночь на 21 января. Он играет ключевую роль в поддержании боеспособности российской военной авиации.