Казань и Рязань: россияне жалуются на взрывы на заводах и аэродромах (видео)

Кроме промышленных предприятий, под атаку попали два важных российских аэродрома.

В России ночью 20 января прогремела серия взрывов в Рязани и Казани. Также о взрывах сообщалось в Казанской и Рязанской областях: под ударом беспилотников оказались не только предприятия оборонной промышленности россиян, но и два важных аэродрома.

Об атаке БПЛА сообщили российские каналы и СМИ. В частности известно, что в Рязанской области были слышны громкие взрывы возле населенных пунктов Мушковатово и Секиотово; российские власти заявили о работе ПВО.

В Казани также были слышны масштабные взрывы в Авиастроительном районе города, где находятся мощности заводов по производству авиации и вертолетов. Местные власти также заявили о работе ПВО и поспешили заверить, что все беспилотники якобы были сбиты.

Кроме промышленных предприятий, под атаку попали два важных российских аэродрома. В Рязанской области взрывы прогремели в районе аэродрома "Дягилево", где россияне держат часть своих самолетов-ракетоносцев Ту-22М3. В Казани под атаку попал аэродром "Борисоглебское", считающийся не только военной базой, но и испытательной площадкой для российской авиации. На аэродроме был зафиксирован пожар после ряда взрывов.

Напомним, в ночь на 14 января ВСУ нанесли массовый удар по российским военным объектам, расположенным в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поздно вечером 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы в временно оккупированном Крыму. Громко было в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях.