Взрывы и пожары: Новороссийск и оккупированный Крым находятся под атакой ударных беспилотников (видео)

В России, кроме Новороссийска, под атакой находились Таганрог, Курск, Анапа, Белгород, Краснодар, Воронеж, Анапа, Славянск на Кубани и ряд других городов

В России заявили о самой масштабной за последнее время атаке ударных беспилотников. Под ударами находятся временно оккупированные территории Запорожской и Донецкой областей, оккупированный Крым, а также непосредственно российские регионы и города – Краснодарский край, снова Ростовская область, а также Воронежская, Курская и Белгородская области.

Об этом сообщили российские СМИ, а также украинские и российские мониторинговые каналы. Сообщается, что в Новороссийске были слышны десятки взрывов, местные жители сообщили о не менее семи прилетах по порту.

Временно оккупированные Мелитополь и Бердянск также слышали взрывы – в последнем беспилотники поразили нефтяные цистерны с топливом для российских оккупантов. Громко было и в оккупированном Мариуполе. Во временно оккупированном Крыму взрывы были слышны в Керчи, Джанкое и Феодосии – там находятся важные российские военные объекты.

В России, кроме Новороссийска, под атакой находились Таганрог, Курск, Анапа, Белгород, Краснодар, Воронеж, Анапа, Славянск на Кубани и ряд других городов. Россияне традиционно пишут, что якобы "все сбито", но признают, что это одна из самых масштабных атак беспилотников, особенно за последнее время.

Также ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 5 января в ряде областей России работали силы и средства противовоздушной обороны. Их атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты.

До этого "Телеграф" рассказывал, что 8 января беспилотники атаковали комбинат "Кристалл" Росрезерва — федеральное казенное предприятие, где хранится авиационное топливо для авиабазы "Энгельс-2" в городе Энгельс Саратовской области России. Там вспыхнул мощный пожар.