Хранит топливо для российских Ту-160, что бьют по Украине. Что известно об атакованной дронами нефтебазе в РФ

Авиабаза, топливо для которой хранится на нефтебазе, играет критически важную роль в войне России против Украины

После многочисленных взрывов, прогремевших в районе города Энгельс Саратовской области России, вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Пылает комбинат "Кристалл" Росрезерва – федеральное казенное заведение, где хранится авиационное топливо для авиабазы ​​Энгельс-2.

Геолоцировал место атаки Telegram-канал ASTRA, сравнив кадры из видео пожара с кадрами панорамных карт Googlе. Фото, опубликованные позже губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным подтверждают эту информацию.

Чиновник отметил, что на предприятии, где из-за атаки БПЛА произошел пожар, будет развернут оперативный штаб. На место прибыли специалисты, которые оценивают ситуацию и разрабатывают план действий. Бусаргин добавил, что "сил и средств для локализации пожара достаточно".

Итак, комбинат "Кристалл" Росрезерва хранит авиационное топливо для основной базы российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 Энгельс-2. Она является одной из крупнейших и технически оснащенных российских авиабаз. Энгельс-2 – основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. Эта авиабаза играет критически важную роль в войне России против Украины. С начала полномасштабного вторжения экипажи авиабазы участвуют в войне. База используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101 по гражданским и инфраструктурным объектам.

Как сообщал "Телеграф", 31 декабря Силы обороны Украины поразили другую российскую нефтебазу, которая использовалась, в частности, и для обеспечения ВС РФ. Речь идет о нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области РФ.