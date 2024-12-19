Не только нефтебазу. Дроны под Ростовом могли поразить еще одну важную цель (видео)

Беспилотники могли поразить очень важную цель для РФ

В ходе ночных атак 18 и 19 декабря беспилотники поразили ряд стратегических промышленных объектов. Сначала, в ночь на 18 декабря, досталось заводу "Россельмаш", а уже в ночь на четверг вспыхнула нефтебаза в Новошахтинске.

По информации руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, среди целей оказался пороховой завод. Там производят твердое топливо для крылатых и баллистических ракет. Именно тех, по которым Россия бьет по Украине. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Мы Украина".

Как писал "Телеграф", в период с 01:15 до 02:00 в ночь на 18 декабря в Ростове-на-Дону зафиксировали не менее шести взрывов. Местные жители сообщали о пожаре в районе завода "Ростсельмаш", который модернизирует и ремонтирует трансмиссию боевых. машин РФ. Также была информация, что обломки упали вблизи предприятия "Ростаэртрол" — производителя вертолетов.

В ночь на четверг вспыхнула нефтебаза в Новошахтинске, уже в четвертый раз за период войны. Возможно, под удар попала установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, которую после прилета охватило пламя. До этого местные сообщали о звуках беспилотников.

Также очевидцы сняли момент атаки беспилотника на завод. Местные власти подтвердили, что на НПЗ произошло возгорание.

Но теперь стало известно, что одной из целей беспилотников мог быть порохозавод. Удары по территории России необходимы для ослабления ее военного потенциала, говорит Лакийчук. Кроме того, это может оказать существенное влияние на темпы производства и ремонта военной техники РФ.

Также "Телеграф" писал, что Россию массированно атаковали беспилотники. Местные жители и власти сообщили об атаке БПЛА на Курщину, а также Таганрог.