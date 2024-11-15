В РФ ночью прогремели взрывы: под прицелом был военный аэродром (видео)

В сети публикуют кадры атаки

В ночь на пятницу, 15 ноября, Россия подверглась атаке беспилотников. Под ударом были несколько областей. Многочисленные взрывы прогремели в городе Крымск Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram, что под ударом дронов были Крымский и Красноармейский районы. Там якобы было перехвачено "несколько десятков БПЛА".

За информацией Кондратьева, в городе Крымск обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Повреждена крыша одного дома и автомобиль, люди не пострадали. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома. Еще в одном доме выбиты стекла. Пострадавших нет.

Telegram-канал ASTRA публикует видео из Краснодарского края. На кадрах — летящие дроны, которые пытаются сбивать.

ASTRA предполагает, что возможной целью атаки мог быть военный аэродром "Крымск", который расположен на северной окраине Крымска. На аэродроме дислоцируется 3-й смешанный авиационный полк, входящий в состав 1-й смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и войск ПВО РФ. На вооружении полка есть истребители Су-27СМ3 и Су-30М2.

В Минобороны РФ сообщили, что ПВО РФ за минувшую ночь был "перехвачен и уничтожен" 51 БПЛА, которые там назвали "украинскими". ПО данным ведомства, 36 из них – над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА – над территорией оккупированного Крыма, два беспилотника – над территорией Белгородской области и 10 дронов – над акваторией Азовского моря.

Интересно, что глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь написал о 46 сбитых за ночь БПЛА только над Крымским районом и отсутствии пострадавших среди мирного населения. Вскоре он удалил публикацию. Его информация не совпадает с данными минобороны РФ, где заявили о 36 БПЛА, сбитых над Краснодарским краем.

Как сообщал "Телеграф", утром 10 ноября под Москвой прогремели взрывы из-за массированной атаки БПЛА. В сети появились фото и видео.