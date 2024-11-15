Россияне оккупировали Ровнополь и продвигаются в шести локациях: данные DeepState

Кураховское направление лидирует по количеству боевых столкновений – там их произошло уже 690

Российские оккупанты в течение 995-го дня войны смогли оккупировать Ровнополь в Донецкой области и имеют продвижение около шести населенных пунктов. Самым сложным остается Кураховское направление, где враг активно давит на позиции Вооруженных сил.

Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState. Официального доказательства данной информации нет.

"Враг оккупировал Ровнополь, а также продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке", — говорится в сообщении проекта.

Кроме того, аналитики опубликовали инфографику, демонстрирующую ход боевых действий на фронте за первую половину ноября. Отмечается, что Кураховское направление лидирует по количеству боевых столкновений – там их произошло уже 690. Второе по тяжести – Покровское направление, но там ВСУ удается сдерживать наступление россиян. Значительная активность врага наблюдается также на Купянском, Времьевском и Лиманском направлениях. Общая ситуация по количеству боевых столкновений выглядит так:

Кураховское направление – 690 столкновений;

Покровское направление – 435;

Лиманское направление – 163;

Купянское направление – 145;

Времьевское направление – 130;

Торецкое направление – 92;

Харьковское направление – 77;

Приднепровское направление – 50;

Краматорское направление – 30;

Ореховское направление – 24;

Северское направление – 23.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть угроза окружения части Купянска, но украинские силы будут действовать исходя из ситуации. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко.

Напомним, россияне продвинулись в трех областях: Донецкой, Харьковской и Запорожской. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем возведении по состоянию на 22:00 12 ноября, больше всего боев в сутки было на Кураховском направлении. Там произошло 47 боевых столкновений разной интенсивности.