У россиян нет сил: в ЦПД опровергли подготовку РФ к наступлению на Запорожье

У российских окупантов не хватит сил, чтобы развернуть наступление на Запорожье

Российские оккупанты готовят действия на Запорожском направлении – но это исключительно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов у фронта. На полноценное и масштабное наступление у них нет сил и средств.

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, все материалы, где может идти речь о планах россиян устроить масштабное наступление – это исключительно пропаганда и "деза".

"Относительно Запорожского направления. Враг готовит именно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов. Сил для наступления на само Запорожье у врага нет. Зато россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику. Кураховское направление они рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области. Само же Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", — написал он.

Напомним, что 12 ноября издание The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке написало, что российские войска готовятся к возможному наступлению в Запорожской области. Его целью может быть штурм Запорожья. На этом направлении, мол, уже начались бои.

Напомним, 11 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что россияне формируют ударные группы на Запорожском направлении, перебрасывая туда подготовленные подразделения. Ожидается, что штурмы там начнутся в ближайшие дни.

В свою очередь спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что Силы обороны готовятся отбивать новые атаки на Запорожском направлении. Он отметил, что линия фронта на этом участке не новая, а ВСУ прекрасно знают характер действий противника.