Ночью россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, из-под завалов достали людей, обновлено (фото)

Враг атакует мирных жителей

В ночь на вторник, 12 ноября, после четырех часов россияне нанесли несколько авиаударов по Запорожской области. Они ударили КАБами по жилой застройке.

Глава Запорожской ОВА сообщил, что под удар врага попали Запорожский и Васильевский районы. Два человека заблокированы в пострадавшей многоэтажке.

Обновлено 9:10 Федоров сообщил, что спасатели освободили двух человек, которые оказались заблокированы в поврежденной вражеским авиаударом многоэтажке в Степногорске. К счастью, помощь медиков не понадобилась.

Следует отметить, что россияне регулярно терроризируют Запорожскую область. В ночь на 11 ноября они ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. Один человек погиб, еще девять человек получили ранения. В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Как сообщал "Телеграф", 7 ноября, Запорожье подверглось массированной атаке со стороны российских войск. По городу были нанесены пять ударов КАБами. Погибла женщина, около 20 человек получили ранения, в том числе четырехмесячная девочка и мальчики в возрасте 1 и 10 лет. КАБы попали в жилые дома в частном секторе, в больницы и пятиэтажку.