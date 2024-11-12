Овощные воры: на оккупированных территориях оккупанты собираются украсть у фермеров весь урожай

Оккупанты устраивают на ТОТ классические времена "коммунии" и "совдепов"

На временно оккупированных территориях Украины россияне начнут отбирать у фермеров не только зерно, но все собранные овощи. Речь идет в первую очередь о захваченной части Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). Россияне, которые из "зерновых" переквалифицировались в "овощных воров", планируют создать на ВОТ еще один "государственный закупочный оператор", через который будут отбирать урожай у фермеров.

Фактически создается аналог коммунистических "госзакупок": фермеров заставят отдавать по фиксированным ценам не только зерно, но и овощи. При этом установленная оккупантами цена значительно ниже рыночной. Интересно, что украденное потом планируется реализовать через структуры, связанные с гауляйтерами ВОТ – реализация, разумеется, будет происходить по рыночной цене. Разница осядет в карманах коллаборантов и их российских покровителей.

"В то же время фермеры будут получать дотации, которые являются методом контроля государства, ведь фактически россияне лишают аграриев прибыли и делают зависимыми от компенсаций", — добавили в оккупации.

Как сообщал "Телеграф", Служба безопасности задержала иностранное грузовое судно и его капитана, которое помогало россиянам вывозить из оккупированного Крыма украденное украинское зерно. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а капитан является гражданином одной из стран Южного Кавказа.