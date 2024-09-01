Россияне признали удар по украинским зерновозам: придумали циничную ложь и опубликовали видео атаки

Террористы ждали, пока количество зерновозов увеличится

После ракетного удара по украинским зерновозам в Сумской области россияне начали разгонять фейки о том, что удар был направлен по колонне с личным составом ВСУ. Так, российские пропагандисты цинично заявили о том, что грузовики якобы двигались в сторону Суджи и у них скрывались ВСУ.

Такую ересь опубликовал, в частности, канал Mash. Заявили, что ракетный удар по зерновозам уничтожил до 300 человек личного состава и 20 единиц техники.

"Российские артиллеристы уничтожили колонну ВСУ в Сумской области, которая ехала в сторону Суджи. По предварительным подсчетам, противник за раз потерял до 300 человек и более 20 единиц техники. Среди них были гражданские фуры, с помощью которых украинские солдаты пытались тайком перебросить часть личного состава", — написали в сообщении.

Как пишут россияне, их разведчики якобы засекли из дрона колонну "ВСУшников" в пяти километрах от села Верхняя Сыроватка, что в Сумском районе. Террористы подождали, пока количество зерновозов увеличится, а затем нанесли управляемый ракетный удар.

"Наши решили не спешить с ударом и дать противнику накопить максимальное количество техники и живой силы. После артиллеристы нанесли массированный удар из тяжёлых РСЗО и "Искандеров". Со слов военблогеров, цифра в 300 человек может увеличиться", — говорится в сообщении.

При этом пропагандисты, как всегда, умалчивают об очевидных фактах. Так, на фотографиях с места происшествия ясно видно, что ракетный удар нанесли именно по зерновозам. Как сообщает Прокуратура Сумщины, машины ждали загрузки соей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что российский дрон атаковал автобус в Сумской области. Оккупанты направили FPV-дрон на общественный транспорт, в котором находилось более 20 человек.