Ударили по гражданским: стало известно, что атаковали россияне в Сумах

РФ атаковала гражданский объект

Во время атаки в ночь на 30 августа россияне ударили в Сумах по гражданскому объекту. Были ранены 9 человек, затем количество пострадавших возросло до 13, а одна женщина скончалась в больнице.

Позже в ГСЧС уточнили, что из-под завалов деблокировали тело еще одного человека. Спасатели также поделились фото и видео по ликвидации пожара.

Как уточнил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, враг попал авиационной бомбой по промышленной инфраструктуре. В результате удара произошло возгорание помещения предприятия.

Как стало известно, россияне ударили по предприятию, которое обеспечивало работой около 700 жителей города. Оно занималось изготовлением упаковки для пищевой промышленности. Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх отметил, что удар по гражданскому предприятию – это очередное преступление армии РФ. Помимо сильного пожара есть значительные разрушения зданий.

Тем временем небо Сум окутано черным дымом. Есть незначительное превышение концентрации вредных веществ в воздухе, поэтому жителям областного центра порекомендовали закрыть окна и при возможности не выходить на улицы.

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