Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы: под удар могли попасть аэродромы

Возле Кировского и Джанкоя расположены российские аэродромы.

Во временно оккупированном россиянами Крыме ночью 30 августа прогремели мощные взрывы. Что это было – доподлинно неизвестно, поскольку российская оккупационная "власть" полуострова никаких комментариев по поводу взрывов не давала.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер". По его данным, под ударом могли оказаться аэродром "Кировское" и аэродром у города Джанкой.

"О трех взрывах в районе аэродрома Кировское и одном взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики", – говорится в сообщении канала.

Чуть позже канал обновил информацию о взрывах возле Кировского. По его данным, в районе населенного пункта прогремели четыре взрыва – три в районе аэродрома и один над железнодорожной станцией Кировское. Относительно взрыва у Джанкой информации пока нет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 августа в Крыму также было очень громко. Взрывы слышали в Севастополе, возле Симферополя, а также в Сакском и Черноморском районах, которые, по заявлениям оккупантов, якобы атаковали беспилотники и даже ракеты.

16 августа появилась информация о последствиях еще одной "громкой" ночи в оккупированном Крыму. О звуках взрывов сообщали жители Севастополя, Керчи, Феодосии, Симферополя, Каменки и Черноморска, после этого в окрестностях Керчи вспыхнул пожар.

Также в ночь на 29 августа на территории временно оккупированного Крыма в Севастополе раздавались взрывы. Якобы российская противовоздушная оборона (ПВО) сбивала украинские дроны.