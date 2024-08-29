Громкое утро в Севастополе: в Крыму прогремели взрывы, подробности

Даже Крымский мост перекрывали

В ночь на 29 августа на территории временно оккупированного Крыма в Севастополе раздались взрывы. Якобы российская противовоздушная оборона (ПВО) сбивала украинские дроны.

Об этом писали местные каналы, ссылаясь на главу города Михаила Развожаева. По словам которого, ПВО сбила все БПЛА.

"В Севастополе военные отбивают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбиты 2 БПЛА над акваторией моря", — говорится в сообщении.

Развожаев говорит, что в 3:40 началась атака на Крым. И тогда были сбиты два украинских беспилотника. При этом разрушений и пострадавших нет.

В то же время, некоторые каналы утверждают, что взрывов в Севастополе в ночь на 29 августа местные не слышали. К тому же в 4 утра в сети появилась информация, что Крымский мост якобы снова перекрыт. И уже через 40 минут после якобы успешного отражения атаки проезд возобновили.

Напомним, недавно Саратовскую область России атаковали дроны. Российские власти заявили, что там "есть факты попадания обломков в жилые дома". ПВО якобы сбило все дроны, но в результате падения обломков пострадали люди. В частности, одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что утром 29 августа в Киеве раздался ряд взрывов. Предварительно столицу атаковали российские дроны. Наша ПВО успешно отразила атаку.