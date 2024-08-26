Взрывы в Харькове и области: что известно об атаке россиян

Украина под массированной атакой дронов и ракет

Утром 26 августа во время массированной атаки по Украине в Харькове раздались многочисленные взрывы. Горожане сообщают о дыме. Тревога не прекращается уже несколько часов.

Взрывы подтвердили и в мэрии. Мониторинговые каналы сообщали, что это было использование баллистического вооружения. Также в Воздушных силах ВСУ сообщали о крылатой ракете курсом на город. Угроза сохраняется не менее до окончания тревоги.

Также через Харьковщину ракеты пролетают в другие области. Точное количество и виды не называется, вероятно, это могут быть российские "Искандеры", северокорейские баллистические ракеты KN-23, крылатая ракета Х-22 и другие — на пусковые рубежи выходили 11 бортов Ту-95мс, взлетел Миг-31, вышли в море носители. "Калибров".

В настоящее время взрывы уже прогремели в Днепре, Запорожье и на Киевщине. Часть ракет и дронов-камикадзе летят в западную часть Украины.

Оккупанты не дают Харьковской области покоя с ночи. Обстрел зафиксировали почти в полночь в Чугуеве – враг целил по инфраструктурному объекту. Обошлось без пострадавших.

Телеграф следит за воздушной атакой вражеских дронов и ракет. На Киевщине и в столице слышна работа ПВО.