Вибухи в Харкові та області: що відомо про атаку росіян

Україна під масованою атакою дронів та ракет

Вранці 26 серпня під час масованої атаки по Україні в Харкові пролунали числені вибухи. Містяни повідомляють про дим. Тривога не припиняється вже кілька годин.

Вибухи підтвердили і в мерії. Моніторингові канали повідомляли, що це було використання балістичного озброєння. Також у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про крилату ракету курсом на місто. Загроза зберігається щонайменше до закінчення тривоги.

Також через Харківщину ракети пролітають до інших областей. Точна кількість та види не називається, ймовірно це можуть бути російські "Іскандери", північнокорейські балістичні ракети KN-23, крилата ракета Х-22 та інші — на пускові рубежі виходили 11 бортів Ту-95мс, злетів Міг-31, вийшли в море носії "Калібрів".

Наразі вибухи вже пролунали в Дніпрі, Запоріжжі та на Київщині. Частина ракет та дронів-камікадзе летять в західну частину України.

Окупанти не дають Харківській області спокою з ночі. Обстріл зафіксували майже опівночі в Чугуєві — ворог цілив по інфраструктурному об'єкту. Обійшлося без потерпілих.

"Телеграф" слідкує за повітряною атакою ворожих дронів та ракет. На Київщині та в столиці чутно роботу ППО.