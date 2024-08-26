У Києві пролунали потужні вибухи: перші подробиці

У цьому регіоні повітряна тривога

У понеділок, 26 серпня, у межах Київської області пролунали вибухи. Ймовірніше працювали Сили ППО.

Повітряна атака РФ по Києву — що відомо

09:09 — повідомляють про повторні вибухи на Київщині. До цього повідомлялось про те, що ракети "Кинжал" летять на Київ. Проте офіційної інформації, чим били росіяни, поки немає.

08:33 — повторні вибухи у Києві та області.

Близько 8:25 у Києві пролунали повторні вибухи. Повідомляють про роботу ППО.

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Ранкові вибухи в столиці

Про це повідомили в столичних Телеграм каналах. Проте офіційної інформації поки не було. Також в області фіксують БпЛА "шахед".

Пізніше моніторингові канали повідомили, що по всій території України оголошена повітряна тривога. Це пов'язано з тим, що злетів МiГ-31К.

Як відомо, ці винищувачі є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал", які здатні літати на велику відстань та на величезних швидкостях. Вони збиваються українською ППО, але з великими труднощами.

Здебільшого літаки цього типу піднімаються у повітря для вчинення психологічного тиску на українців, оскільки через складність перехоплення цілі тривога превентивно оголошується по всій території України.

Окрім цього, ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару, про підготовку до якого повідомляли напередодні Дня Незалежності. У повітряному просторі РФ зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95.

Раніше "Телеграф" писав, що 8 липня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Зокрема у Києві ракета потрапила до дитячої лікарні "Охматдит", а у Кривому Розі було зруйновано будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.