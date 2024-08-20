В Києві вранці прогриміли сильні вибухи: окупанти атакували столицю ракетами

Попередньо, росіяни запустили балістичну ракету по місту

У Києві зранку 20 серпня повідомили про сильні вибухи. Попередньо, російські окупанти спробували атакувати столицю балістичними ракетами, по ним відпрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомили моніторингові канали, інформацію підтвердила столична влада. У Повітряних силах закликали мешканців столиці перебувати в укриттях.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", – сказано у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Поки що не повідомлялося про руйнування, або постраждалих. Також невідомо, чим саме російські окупанти атакували столицю – моніторинг висловлює припущення, що ворог вчергове спробував вдарити ракетою KN-23 виробництва Північної Кореї. Інші канали припускають, що це були крилаті ракети.

"Дорозвідка по Київщині. Ракетна небезпека триває. Попередньо дві крилаті ракети були запущені з району Курської області у напрямку Київщини. Звуки ви чули", – повідомив один з каналів.

Оновлено. Попередньо, російські окупанти запустили крилаті ракети "Іскандер-К" з околиць Курську. Ракети було перехоплено та збито.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 серпня на околицях Києва і в Броварах пролунало кілька вибухів. Як з’ясувалося, російські загарбники запустили по місту ракети. У моніторингових каналах повідомили про роботу ППО.