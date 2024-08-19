В Україні оголошено тривогу: в одному з великих міст прогриміли вибухи

Усіх просять перебувати у безпечних місцях

У низці областей України вдень 19 серпня було оголошено сигнал повітряної тривоги. Під час цього у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє "Телеграф". Згідно з даними моніторингових Telegram-каналів, ворог міг запустити по території України крилаті ракети.

"Передислокація 4-х Ту-95мс з ае "Оленья" на ае "Енгельс". Існує можливість фактичних або імітаційних пусків крилатих ракет з району Саратовської області", — йдеться в повідомленні.

Тим часом у соціальних мережах повідомляють, що вибухи були у передмісті. Там збили ворожу ціль.

Наразі невідомо, чи є жертви, чи постраждалі внаслідок пригоди.

У пабліку "Миколаївський Ванек" йдеться, що удари, ймовірно, могли бути завдані ракетами С-400. За попередньою інформацією, обійшлося без наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 серпня російські окупанти двічі вдарили по Київській області. В одному з пабліків зазначають, що, ймовірно, загарбники могли запустити Україною ракету "Іскандер-К" на наднизькій висоті.

Також у ніч на 18 серпня на околицях Києва та в Броварах прогриміло кілька вибухів. Як з’ясувалося, російські загарбники запустили по місту ракети.