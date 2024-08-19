В Украине объявлена тревога: в одном из крупных городов прогремели взрывы

Всех просят находиться в безопасных местах

В ряде областей Украины днем 19 августа был объявлен сигнал воздушной тревоги. Во время этого в Днепре раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает "Телеграф". Согласно данным мониторинговых Telegram-каналов, враг мог запустит ь по территории Украины крылатые ракеты.

"Передислокация 4х Ту-95мс с аэ "Оленья" на аэ "Энгельс". Существует возможность фактических либо имитационных пусков крылатых ракет из района Саратовской области", — говорится в сообщении.

Тем временем в социальных сетях сообщают, что взрывы были в пригороде. Там сбили вражескую цель.

В настоящее время неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате происшествия.

В паблике "Николаевский Ванек" говорится, что удары, вероятно, могли быть нанесены ракетами С-400. По предварительной информации, обошлось без последствий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 августа российские оккупанты дважды ударили по Киевской области. В одном из пабликов отмечают, что, вероятно, захватчики могли запустить по Украине ракету "Искандер-К" на сверхнизкой высоте

Также в ночь на 18 августа на окраинах Киева и в Броварах прогремело несколько взрывов. Как выяснилось, российские захватчики запустили по городу ракеты.