Серию взрывов слышали вблизи Киева: Россия устроила ночной ракетный обстрел

Предварительно применены северокорейские ракеты KN-23

Ночью в воскресенье, 18 августа, российские военные преступники устроили ракетный обстрел Киева. Очевидцы сообщали как минимум о нескольких взрывах на окраине, в том числе в Броварах.

Об обстреле сообщили украинские мониторинговые каналы. Информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, оккупанты могли применить по Киеву северокорейские баллистические ракеты KN-23, полную копию российского "Искандера". Враг уже пытался применять против столицы эти ракеты. Запуски фиксировались с территории временно контролируемых Россией Курской и Воронежской областей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве и Броварах раздались взрывы сразу после объявления тревоги. 5 августа, по словам мониторов, удары были нанесены северокорейскими ракетами KN-23 ("Кимскандеры").

Напомним, недавно в Сумах и Харькове прогремели мощные взрывы. Под удар оккупантов попала больница. По Харькову враг ударил ракетой "Искандер-М", попав в центр города в жилую застройку.