Серію вибухів чули поблизу Києва: Росія влаштувала нічний ракетний обстріл

Попередньо, застосовано північнокорейські ракети KN-23

Вночі у неділю, 18 серпня, російські військові злочинці влаштували ракетний обстріл Києва. Очевидці повідомляли як мінімум про декілька вибухів на околиці, зокрема в Броварах.

Про обстріл повідомили українські моніторингові канали. Інформацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, окупанти могли застосувати по Києву північнокорейські балістичні ракети KN-23, повну копію російського "Іскандера". Ворог вже намагався застосовувати проти столиці ці ракети. Запуски фіксувалися з території тимчасово контрольованих Росією Курської та Воронезької областей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві та Броварах пролунали вибухи одразу після оголошення тривоги. 5 серпня, за словами моніторів, удари було завдано північнокорейськими ракетами KN-23 ("Кімскандери").

Нагадаємо, нещодавно у Сумах та Харкові пролунали потужні вибухи. Під удар окупантів потрапила лікарня. По Харкову ворог вдарив ракетою "Іскандер-М", влучивши у центрі міста в житлову забудову.