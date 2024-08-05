Одразу після оголошення тривоги: у Києві та Броварах пролунали вибухи

Попередньо росіяни застосували північнокорейські ракети

Увечері понеділка, 5 серпня, у Броварах одразу після оголошення тривоги пролунав вибух. Після цього ще кілька разів було гучно у столиці.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". Перші звуки роботи ППО пролунали близько 23:00, а ще одна серія була чутна через 10-15 хвилин. Загалом за даними очевидців у Києві чули три вибухи.

За даними моніторингових каналів, балістичні ракети були запущені з Воронезької області. Місцеві канали повідомили, що за попередньою інформацією, удари були завдані північнокорейськими ракетами KN-23 ("Кімскандери"), які запускалися разом з російськими "Іскандерами", однак чітких підтверджень цієї інформації немає.

Також з’явилася інформація, що метою росіян був один зі столичних енергетичних об’єктів, проте ракети вдалося перехопити.

В області спостерігається задимлення, проте даних про прильоти поки що не надходило. Місцева влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

Як повідомлялося раніше, вдень 5 серпня росіяни скинули на Сумську область керовані авіабомби. Для цього в повітря було піднято одразу сім літаків.