Залишилось попещиле: у мережі показали фото авіабази "Морозовськ" після атаки українських дронів

Відповідальні за завданий удар Збройні сили України

У мережі з’явилося фото, на якому видно наслідки атаки українських безпілотників по аеродрому "Морозовськ". Нагадаємо "бавовна" тут сталася в ніч проти 3 серпня.

Фото опублікували у пабліку "Досье шпиона". На ньому чітко видно, що руйнування колосальні, а кілька споруд знищено вщент.

"Наслідки аеродром Морозовськ. На фото – знищений склад із авіаційним озброєнням, про який було заявлено раніше", — підписали світлину.

Нагадаємо, удар по аеродрому стався в ніч проти 3 серпня. Відповідальні за завданий удар Збройні сили України.

Як повідомили у пресслужбі ГУР, дані космічної розвідки свідчать, що внаслідок вогневого ураження військового аеродрому було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно було пошкоджено уламками, поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Також за даними ГУР, було повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння. Зокрема, від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Крім того, на знімках з космосу чітко помітні пошкодження чотирьох технічних будівель та двох ангарів на авіабазі. У ГУР наголосили, що цей аеродром розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту.

До слова, 27 липня дрони ГУР МОУ атакували три військові аеродроми на території Росії — в місті Енгельс Саратовської області, аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та аеродром "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.