Пошкоджені літаки та сліди масштабних пожеж: ГУР показало нові знімки російського аеродрому "Морозовськ"

Це вже не перша атака на аеродром

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уточнили наслідки атаки на російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Він зазнав обстрілу в ніч на 3 серпня.

Як повідомили у пресслужбі ГУР, дані космічної розвідки свідчать, що внаслідок вогневого ураження військового аеродрому було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно було пошкоджено уламками, поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Також за даними ГУР, було повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння. Зокрема, від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Крім того, на знімках з космосу чітко помітні пошкодження чотирьох технічних будівель та двох ангарів на авіабазі. У ГУР наголосили, що цей аеродром розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту.

Своєю чергою Telegram-канал ASTRA з посиланням на свої джерела в екстрених службах Ростовської області пише, що внаслідок атаки на військовий аеродром згорів склад з авіаційними боєприпасами. Також повідомляється, що поранення отримали 7 російських військовослужбовців. Крім того, вибуховою хвилею були вибиті вікна у квартирах місцевих мешканців та пошкоджено супермаркет.

Морозовськ на мапі

Нагадаємо, 3 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому "Морозовськ". 4 серпня журналісти "Схем" ("Радіо Свобода") оприлюднили знімки Planet Labs, на яких помітні сліди займання в районі складів із боєприпасами у північно-східній частині аеродрому.