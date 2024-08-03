Склад із КАБами та низка нафтобаз: у ЗСУ розкрили деталі масового нічного удару по Росії

Міноборони РФ заявило, що за ніч проти 3 серпня сили російської ППО знищили 75 ударних безпілотників

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли деталі масштабної атаки на важливі об’єкти російських окупантів на території Росії у ніч проти 3 серпня. Також там розповіли про результати ударів.

"Триває злагоджена та ефективна бойова робота Сил оборони України по важливих об’єктах російських загарбників. Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, РФ). Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється", — йдеться у повідомленні ГШ.

У Генштабі уточнили, що ураження наносили силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Удари завдавалися у взаємодії зі Збройними Силами України.

Також минулої ночі Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Відомо про влучання у щонайменше два резервуари з нафтопродуктами. Там сталися займання.

"Більш детальні результати ураження уточнюються. Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", — резюмували у Генштабі.

Як розповідав "Телеграф", 27 липня дрони ГУР МОУ атакували три військові аеродроми на території Росії — в місті Енгельс Саратовської області, аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та аеродром "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.