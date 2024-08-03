Війна — день 892: Україна націлилася на Кримський міст, а росіяни все тиснуть під Покровськом

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 3 серпня 2024 року. Українці досі відходять після наймасштабнішого обміну ув’язненими між Росією та Заходом, також бурхливо обговорюється і нова можлива велика війна на Близькому Сході. Не вщухають бойові дії і в Україні — на лінії фронту лише за минулий день було понад сотню бойових зіткнень, ЗСУ готуються знищити Кримський міст. Але все частіше лунають і розмови про завершення війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ударні дрони з північного сходу, також є загроза безпілотників із південного напрямку.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій на Оріхівському та Покровському напрямку в Україні 03.08.2024

Про те, що відбувалося 31 липня, читайте у трансляції: Війна — день 889: окупанти рівняють міста із землею та влаштовують масштабні авіаудари

З ситуацією в Україні за 1 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 890: Путін піднімає виплати "мобікам" на тлі чуток про F-16 в Україні

Про новини та події 2 серпня ми розповідали тут: Війна — день 891: Росія заявляє про готовність до переговорів та просувається на Донеччині