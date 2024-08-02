Знищення Кримського мосту, бунт в Росії та ситуація на Харківщині: головне з інтерв'ю Буданова

Міст можна зруйнувати в цьому році, а бунту в Росії не відбудеться ніколи

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав велике інтерв'ю в ефірі Національного телемарафону. Під час нього він розповів про плани знищити Кримський міст, про удари дронами по території РФ, про завдання Росії на 2024 рік та можливість антипутінського бунту.

"Телеграф" зібрав найголовніше з інтерв'ю Буданова.

Знищення Кримського мосту

Українська армія може вже у 2024 році знищити Кримський міст. Зараз над цим ведеться активна робота, тому вже найближчим часом, принаймні до кінця року, улюблене дітище російського диктатора Володимира Путіна може бути знищене.

"Усі працюють. І над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує комплексного рішення. Робота йде… Я б теж хотів цього. Якщо так на найближчий час подивитися, то шанси є", – зазначив Буданов.

Росіяни на Харківщині

Російські терористи зараз утримують на півночі Харківщині деяку територію, але викинути їх звідти – це питання часу. Терористи намагалися створити там так звану "буферну зону", але їхні плани провалилися.

"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу", – запевнив Буданов.

Завдання Росії у 2024 році

У російського терористичного режиму є два типи завдань на 2024 рік – "мінімум" та "максимум". Ці завдання залишаються в переважній більшості незмінними з 24 лютого 2022 року.

"Завдання максимум — це отримати контроль над Україною. Завдання мінімум — це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області Воно не змінювалося жодного разу", – відзначив Буданов.

Ймовірність бунту в Росії

Російський народ не готовий до бунту проти своєї влади. Росіяни терплять підтоплені регіони, життя у пітьмі, бідність, можливу заборону торгівлі валютою та інше, Одна з причин – в Росії немає сильного лідера.

"На жаль, треба констатувати, що вони досить такі системно адаптують своє суспільство до цих проблем. Та й в принципі рівень запиту в їх суспільстві набагато нижчий, ніж в нашому. Бунт сам по собі не може відбутись. Таке, як зробив Пригожин, може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається", – резюмував.

Удари по Росії: чим вони корисні

Україна активно б'є дронами по російській території й це дає свої плоди. Зокрема, удари дронів по російських аеродромах значно відтягнули ракетні атаки російських терористів на Україну.

"Нещодавно дрони дійшли до певних аеродромів РФ, до "Оленьї" і так далі. Є уражені бомбардувальники. Це дозволило відтягнути принаймні на кілька днів удари по нам", – пояснив Буданов.

Як повідомлялося раніше, Буданов говорив, що Україні настав час відмовлятися від російських наративів про те, що "українці — нація землеробів". Наша країна воювала століттями й воюватиме далі.