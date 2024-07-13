Ми не "нація землеробів": Буданов зробив цікаву заяву про майбутнє України

Головний український розвідник пояснив, що вважає червоними лініями у відносинах із Заходом

Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що настав час відмовлятися від російських наративів про те, що "українці — нація землеробів". Наша країна воювала століттями та воюватиме далі.

Про це він заявив в інтерв’ю NV. Також глава української розвідки розповів, що його дратують питання про те, чому Україна не дотримується напутностей країн Заходу.

Буданов навів приклад історії України, яка довша, ніж російська. Наша країна регулярно брала участь у битвах, але нашу націю чомусь вважають аж ніяк не войовничою.

"Знаєте, мене завжди дратує? Ці уявлення про українців, як про "націю землеробів". Це все російські наративи. Ми насамперед нація воїнів, а нам нав’язали, що ми ніхто, холопи, що на городі копаються. І так, ми воювали та ще воюватимемо, можливо, досить довго, але майбутнє в України буде дуже сильне і цікаве. Інакше і бути не може", — сказав глава ГУР МО.

Він наголосив, що стурбований майбутнім нашої країни. А також просто ненавидить запитання на кшталт: "а ось західні експерти сказали, а ви не погоджуєтесь…", "хто вам дозволив так робити?..". За його словами, ці висловлювання навішують на Україну тавро неповноцінності перед іншими країнами.

"Це для мене просто червона лінія", — резюмував Кирило Буданов.

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