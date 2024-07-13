Мы не "нация земледельцев": Буданов сделал интересное заявление про будущее Украины

Главный украинский разведчик объяснил, что считает красными линиями в отношениях с Западом

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что пора отказываться от российских нарративов о том, что "украинцы — нация земледельцев". Наша страна воевала столетиями и будет воевать дальше.

Об этом он заявил в интервью NV. Также глава украинской разведки рассказал, что его раздражают вопросы о том, почему Украина не придерживается напутствий стран Запада.

Буданов привел в пример историю Украины, которая длиннее, чем российская. Наша страна регулярно участвовала в сражениях, но нашу нацию почему-то считают отнюдь не воинственной.

"Знаете, меня всегда раздражает? Эти представления об украинцах, как о "нации земледельцев". Это все русские нарративы. Мы прежде всего нация воинов, а нам навязали, что мы никто, холопы, что в огороде копаются. И да, мы воевали и еще будем воевать, возможно, довольно долго, но будущее у Украины будет очень сильное и интересное. Иначе и быть не может", — сказал глава ГУР МО.

Он подчеркнул, что обеспокоен будущим нашей страны. А также просто ненавидит вопросы по типу: "а вот западные эксперты сказали, а вы не соглашаетесь…", "кто вам позволил так делать?..". По его словам, эти высказывания навешивают на Украину клеймо неполноценности перед другими странами

"Это для меня просто красная линия", — резюмировал Кирилл Буданов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, чем и как уничтожить Крымский мост. Кирилл Буданов рассказал "рецепт".