Война — день 892: Украина нацелилась на Крымский мост, а россияне все давят под Покровском

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 3 августа 2024 года. Украинцы до сих пор отходят после самого масштабного обмена заключенными между Россией и Западом, также бурно обсуждается и новая возможная большая война на Ближнем Востоке. Не утихают боевые действия и в Украине, — на линии фронта только за прошлый день было более сотни боевых столкновений, ВСУ готовятся уничтожить Крымский мост. Но все чаще звучат и разговоры о завершении войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 3 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российские беспилотники находятся в небе нескольких регионов Украины. В некоторых местах работает противовоздушная оборона.

00:00 Воздушные силы ВСУ сообщают об ударных дронах с северо-востока, также есть угроза беспилотников с южного направления.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий на Ореховском и Покровском направлении в Украине 03.08.2024

О том, что происходило 31 июля, читайте в трансляции: Война — день 889: оккупанты ровняют города с землей и устраивают масштабные авиаудары

С ситуацией в Украине за 1 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 890: Путин поднимает выплаты "мобикам" на фоне слухов о F-16 в Украине

О новостях и событиях 2 августа мы рассказывали здесь: Война — день 891: Россия заявляет о готовности к переговорам и продвигается в Донецкой области