В Харькове с утра прогремел взрыв: есть прилет (видео с места)

По предварительным данным, пожара не возникло

После ночной атаки с воздуха на Украину, утром в субботу, 3 августа, россияне нанесли удар по Харьковскому району. Взрыв слышали в городе, произошел прилет в близком пригороде.

"В Харькове раздались взрывы. Будьте осторожны, находитесь в укрытиях", — написал в своем Telegram-канале городской глава Харькова Игорь Терехов в 7:34.

Вскоре он сообщил, что по уточненной информации, произошел прилет в близком пригороде. В сети публикуют видео задымления, которое возникло на месте прилета. Отмечается, что по предварительным данным, пожара не возникло.

Удар был нанесен по Малоданиловской громаде, которую враг также атаковал 24 июля. Как сообщил ее глава Александр Гололобов, по предварительным данным, люди не пострадали.

Напомним, минувшей ночью Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Взрывы слышали жители нескольких областей, работала ППО. Из 29 "шахедов", запущенных врагом, 24 было сбито. В Винницкой области произошел прилет в объект инфраструктуры.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", ночь в России также была неспокойной. Ее массированно атаковали дроны. Минобороны РФ заявило, что за ночь силы российской ПВО уничтожили 75 ударных беспилотников, обвинив в атаке Украину. Атака была результативной — возник пожар на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области, а также там попал под удар ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Южному федеральному округу, где тоже вспыхнул пожар резервуаров с топливом. Комбинат "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов и обеспечивает ими российскую армию.