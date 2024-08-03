Румыния и Украина будут совместно изготовлять ракеты: СМИ рассказали, о чем идет речь

Принятые на вооружение Вооруженных сил Украины в 2021 году ракеты весом 870 килограммов могут топить корабли водоизмещением до 9000 тонн в радиусе более 200 километров

Румыния заинтересовалась украинскими противокорабельными ракетными комплексами РК-360МЦ "Нептун" и ракетами Р-360 к ним. Бухарест планирует в будущем вместе с Украиной создать совместное производство "Нептунов".

Об этом сообщает издание Army Recognition. Отмечается, что Румыния рассматривает Украину как важного союзника по контролю над акваторией Черного моря и важного послевоенного партнера, несмотря на временную неуверенность в том, как закончится война с российскими террористами.

"В отличие от запускаемых с воздуха французских ракет SCALP-EG, ракеты Neptune запускаются с земли и могут нацеливаться как на наземные, так и на морские цели с дальностью до 400 километров. Эта способность придает им стратегическую роль в конфликте. Эти ракеты использовались с начала конфликта, в частности, для уничтожения российского крейсера "Москва" в 2022 году. Они потенциально могут конкурировать с американскими ATACMS, единственным другим оружием подобной дальности, которое использует Киев", – отмечает предоставление.

Бухарест заинтересован в том, чтобы получить украинские Р-360, которые уже показали себя как грозное оружие. Принятые на вооружение Вооруженных сил Украины в 2021 году ракеты весом 870 килограммов могут топить корабли водоизмещением до 9000 тонн в радиусе более 200 километров. Ракета может поражать наземные цели и значительно превосходит свою предшественницу, советскую противокорабельную ракету Х-35. Более того, сейчас Украина активно работает над модернизацией ракеты: в планах – увеличить радиус действия до 1000 километров и усилить боевую часть.

Отметим, что в ночь на 31 мая ВСУ поразили нефтяные терминалы РФ в Краснодарском крае. По словам наших военных, для удара по порту "Кавказ" были использованы ракеты "Нептун" – та версия, которая имеет повышенную дальнобойность и возможность поражать наземные цели.

Одним из первых применений нового "Нептуна", возможно, по мнению некоторых экспертов, был удар по ЗРК С-400 в августе 2023 года. После этого последовало еще несколько случаев, где можно было заподозрить именно его участие.