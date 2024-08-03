Румунія та Україна будуть спільно виготовляти ракети: ЗМІ розповіли, про що йде мова

Прийняті на озброєння Збройних сил України у 2021 році, ракети вагою 870 кілограмів можуть топити кораблі водотоннажністю до 9000 тонн у радіусі понад 200 кілометрів

Румунія зацікавилася українськими протикорабельними ракетними комплексами РК-360МЦ "Нептун" та ракетами Р-360 до них. Бухарест планує у майбутньому разом з Україною створити спільне виробництво "Нептунів".

Про це повідомляє видання Army Recognition. Зазначається, що Румунія розглядає Україну, як важливого союзника у питанні контролю над акваторією Чорного моря та важливого післявоєнного партнера попри тимчасову невпевненість у тому, як закінчиться війна з російськими терористами.

"На відміну від французьких ракет SCALP-EG, які запускаються з повітря, ракети Neptune запускаються з землі й можуть націлюватися як на наземні, так і на морські цілі з дальністю до 400 кілометрів. Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ці ракети використовувалися з початку конфлікту, зокрема для знищення російського крейсера "Москва" у 2022 році. Вони потенційно можуть конкурувати з американськими ATACMS, єдиною іншою зброєю подібної дальності, яку використовує Київ", – зазначає надання.

Бухарест зацікавлений у тому, щоб отримати українські Р-360, які вже показали себе, як грізну зброю. Прийняті на озброєння Збройних сил України у 2021 році, ракети вагою 870 кілограмів можуть топити кораблі водотоннажністю до 9000 тонн у радіусі понад 200 кілометрів. Ракета також може вражати наземні цілі та значно перевершує свою попередницю, радянську протикорабельну ракету Х-35. Щобільше, зараз Україна активно працює над модернізацією ракети: у планах – збільшити радіус дії до 1000 кілометрів та посилити бойову частину.

Зазначимо, що у ніч проти 31 травня ЗСУ уразили нафтові термінали РФ у Краснодарському краї. За словами наших військових, для удару по порту "Кавказ" було використано ракети "Нептун" – ту версію, яка має підвищену далекобійність та можливість вражати наземні цілі.

Одним із перших застосувань нового "Нептуна", можливо, на думку деяких експертів, був удар по ЗРК С-400 у серпні 2023 року. Після цього було ще кілька випадків, де можна було запідозрити саме його участь.