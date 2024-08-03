Россию мощно атаковали дроны: "приветы" поймали военный аэродром, нефтебазы, супермаркет и не только (фото и видео)

Вспыхнуло несколько пожаров

В ночь на субботу, 3 августа, Россию массированно атаковали беспилотники. Под ударом были три области — Ростовская, где под удар попал аэродром "Морозовск", Орловская и Белгородская. Минобороны РФ заявило, что за ночь силы российской ПВО уничтожили 75 ударных беспилотников, обвинив в атаке Украину.

Ростовская область

В Ростовской области взрывы слышали в Ростове-на-Дону, Батайске и Морозовске. На аэродроме "Морозовск" начался мощный пожар. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион атаковали "55 украинских БПЛА".

Внимание! На некоторых видео есть ненормативная лексика

Как пишет Telegram-канал ASTRA, после атаки на аэродром "Морозовск" там возникла сильная детонация. Местные жители предполагают, что горит или склад боеприпасов, или цистерны с топливом.

Также в сети пишут, что в Морозовске дроны повредили супермаркет. На одном из видео ребенок спрашивает у мамы: "теперь это можно брать?", имея в виду товары магазина.

Кроме того, по предварительным данным, под ударом в Каменском районе Ростовской области оказался ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Южному федеральному округу. Там тоже вспыхнул пожар. В сети публикуют кадры с горящими резервуарами с топливом.

Комбинат "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов. Кроме того, он обеспечивает ими российскую армию.

Орловская область

Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что после полуночи область была атакована якобы украинскими БпЛА. Он заявил, что три из них якобы уничтожила ПВО, а два попали в жилой дом в Орле.

"Два БпЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет", — написал он.

В сети публикуют кадры пролета БПЛА, после чего звучит взрыв и возникает вспышка. Жители близлежащих территорий убегали от взрывов, возникла паника.

Белгородская область

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, беспилотники атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. Прогремел взрыв, после которого начался пожар. По его данным, его якобы оперативно ликвидировали, а пострадавших нет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 августа россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Взрывы гремели в нескольких областях, есть прилет в объект инфраструктуры на Виннитчине.