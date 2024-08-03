Росію потужно атакували дрони: "вітання" спіймали військовий аеродром, нафтобази, супермаркет і не лише (фото та відео)

Спалахнуло кілька пожеж

У ніч проти суботи, 3 серпня, Росію масовано атакували безпілотники. Під ударом були три області — Ростовська, де під удар потрапив аеродром "Морозовськ", Орловська та Бєлгородська. Міноборони РФ заявило, що за ніч сили російської ППО знищили 75 ударних безпілотників, звинувативши в атаці Україну.

Ростовська область

У Ростовській області вибухи чули у Ростові-на-Дону, Батайську та Морозівську. На аеродромі "Морозовськ" розпочалася потужна пожежа. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що регіон атакували "55 українських БПЛА".

Увага! На деяких відео є ненормативна лексика

Як пише Telegram-канал ASTRA, після атаки на аеродром "Морозовськ" там виникла сильна детонація. Місцеві жителі припускають, що горить чи склад боєприпасів, чи цистерни із паливом.

Також у мережі пишуть, що у Морозовську дрони пошкодили супермаркет. На одному з відео дитина запитує у мами: "тепер це можна брати?", маючи на увазі товари магазину.

Крім того, за попередніми даними, під ударом у Кам’янському районі Ростовської області опинився ФГКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів по Південному федеральному округу. Там теж спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри з палаючими резервуарами з паливом.

Комбінат "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Крім того, він забезпечує ними російську армію.

Орловська область

Губернатор регіону Андрій Кличков повідомив, що після опівночі область була атакована нібито українськими БпЛА. Він заявив, що три з них нібито знищили ППО, а два поцілили у житловий будинок в Орлі.

"Два БПЛА влучили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський. На місці події працюють оперативні служби, займання локалізовано, постраждалих немає", — написав він.

У мережі публікують кадри прольоту БПЛА, після чого лунає вибух і спалах. Мешканці довколишніх територій тікали від вибухів, виникла паніка.

Бєлгородська область

Як повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков, безпілотники атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу. Пролунав вибух, після якого почалася пожежа. За його даними, її начебто оперативно ліквідували, а постраждалих немає.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 3 серпня росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Вибухи лунали в кількох областях, є приліт в об’єкт інфраструктури на Вінниччині.