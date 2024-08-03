Вночі росіяни атакували Україну з повітря: вибухи лунали в кількох областях, є приліт

Вибухи пролунали щонайменше у трьох регіонах

У ніч проти суботи, 3 серпня, росіяни атакували Україну "шахедами". Вибухи чули у кількох областях, є приліт в об’єкт інфраструктури у Вінницькій області.

"В області є влучання в об’єкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці", — написала у Facebook перша заступниця начальника Вінницької ОВ Наталія Заболотна.

Тривога через загрозу атаки безпілотниками та ракетами минулої ночі була оголошена у більшості українських областей. Окрім Вінниччини відомо про вибухи у Полтаві та Одесі.

Про вибухи у Полтавській громаді повідомило "Суспільне". Це сталося невдовзі після опівночі. Ймовірно, це була робота ППО.

Крім того, вибухи в ніч проти 3 серпня пролунали й в Одесі. О 00:49 з’явилися попередження, що група безпілотників рухається у напрямку Одеської та Миколаївської областей. О 1:45 мер Одеси Геннадій Труханов написав, що у місті чути вибухи. Незабаром він додав, що по ворожих повітряних цілях працюють наші захисники.

Ближче до ранку тривогу також було оголошено і в Києві. Існувала загроза атаки БПЛА. На момент публікації новини повітряної тривоги в Україні немає.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 3 серпня безпілотники масовано атакували Ростовську область Росії. Вибухи пролунали у Ростові-на-Дону, Батайську, Морозівську. На однойменному російському аеродромі почалася потужна пожежа після кількох вдалих влучень. Місцеві жителі припускають у соцмережах, що БПЛА потрапили до складів, де зберігалися КАБи. Крім того, через пожежу Су-34 опинилися під загрозою знищення.