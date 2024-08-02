Незмінно жорстокі бої: Зеленський розповів, що відбувається на Покровському напрямку (відео)

"Телеграф" розповів, що сказав глава держави у своєму зверненні

У п'ятницю, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів, що відбувається на Покровському напрямку. Він каже, що незмінно там продовжуються жорстокі бої.

Про це глава держави сказав у відеозверненні на своїй сторінці в Телеграм після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту.

"Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, – багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни", — каже Зеленський.

Він також додав, що влада при цьому не зменшує уваги і до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях.

Додамо, за даними Генштабу, з початку доби 2 серпня на фронті зафіксовано 72 боєзіткнення, 25 з них — на Покровському напрямку.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав причину просування роських окупаційних військ на фронті, зокрема, на Покровському напрямку. За його словами, існує кілька причин того, що ЗСУ не можуть швидко і в бажаному для українців темпі стримати окупантів на Донеччині, серед них те, що наразі укомплектовано лише три бригади з 14.

Раніше "Телеграф" писав, що відбувається на Покровському напрямку, де росіяни просуваються до стратегічної траси. Також розповідали, що російські війська могли захопити населений пункт у Донецькій області. Мова йде про Тимофіївку.