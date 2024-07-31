Поклали п’ятьох російських офіцерів: на Чернігівщині російська ДРГ потрапила у засідку Сил оборони

Окупанти загинули заради медальки для полковника

Російські окупанти потрапили у засідку Сил оборони України під час виконання так званих диверсійно-розвідувальних завдань у Семенівському районі Чернігівської області. Бій відбувся 28 липня.

Про це повідомив російський паблік "ВЧК-ОГПУ". Джерела "Телеграфа" інформацію про втрати в окупантів підтвердили, проте зауважили, що поки без додаткових деталей.

Як пише російський паблік, російське командування намагається приховати будь-яку інформацію про провальну операцію. Таке рішення прийнято на тлі подій у Малі, де повстанці-туареги розгромили колону найманців ПВК "Вагнер" та вбили десятки російський бойовиків.

Внаслідок успішної операції по ліквідації російської ДРГ, були знищені, щонайменше, п’ятеро окупантів, причому з офіцерського складу.

"28 липня поточного року група спеціалістів 322 Центру спеціальних операцій ("Сеніж") потрапила у засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань у Семенівському районі Чернігівської області. Серед загиблих: гвардії капітан Ларіонов В'ячеслав Андрійович, гвардії майор Асанов Михайло Олександрович, гвардії капітан Солдаткін Віктор Юрійович, гвардії старший лейтенант Головченко Валерій Олександрович, гвардії майор Поспєлов Андрій Іванович", — йдеться у повідомленні російського пабліку.

Семенівський район, Чернігівська область

Як стверджує адмін "ВЧК-ОГПУ", окупанти загинули заради медальки для полковника Мірошникова Дмитра Павловича.

"Ціною загибелі згаданих військовослужбовців стало бажання заступника начальника Центру полковника Мірошникова Дмитра Павловича (відомий під позивним "Майстер") в черговий раз знайти привід вислужитися перед командувачем СЗГ Валерієм Флюстіковим, сподіваючись отримати довгоочікуване підвищення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Сумщині російська ДРГ намагалась прорвати кордон: прикордонники задіяли резерв.