У російських ДРГ завелися дами: на яких напрямках воюють жінки-окупантки

Про це говорили між собою окупанти

На напрямках у Донецькій області у диверсійно-розвідувальних групах росіян фіксуються жінки-військовослужбовці. Такі дані з’явилися у військових.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net. За його словами, йдеться про Торецький та Часівярський напрямки.

"Є також інформація через перехоплені радіообміни між окупантами, що у ДРГ противника присутні жінки", – сказав Волошин.

Наголошується, що в перший місяць літа The New York писав, що у травні в Росії звільнили з в’язниці під Санкт-Петербургом групу жінок. Вони мали вирушити на війну проти України.

Тоді ж представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав, що кількість завербованих жінок із в’язниці незначна. Переважна кількість ув’язнених росіянок, що воюють проти України, є "добровольцями".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні поточного року в Росії збунтувалися зеки, яких набрали для війни в Україні. Вони жалілися диктатору Володимиру Путіну на обман.