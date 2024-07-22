В российских ДРГ завелись дамы: на каких направлениях воюют женщины-оккупантки

Об этом между собой говорили оккупанты

На направлениях в Донецкой области в диверсионно-разведывательных группах россиян фиксируются женщины-военнослужащие. Такие данные появились у военных.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, пишет LIGA.net. По его словам, речь идет о Торецком и Часовоярском направлениях.

"Есть также информация через перехваченные радиообмены между оккупантами, что в ДРГ противника присутствуют женщины", – сказал Волошин.

Отмечается, что в первый месяц лета The New York писал, что в мае в России освободили из тюрьму под Санкт-Петербургом группу женщин. Они должны были отправиться на войну против Украины.

Тогда же представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сказал, что количество завербованных женщин из тюрьмы незначительное. Подавляющее количество заключенных россиянок, воюющих против Украины, являются "добровольцами".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае текущего года в России взбунтовались зэки, которых набрали для войны в Украине. Они пожаловались диктатору Владимиру Путину на обман.