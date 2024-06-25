"Чикатило" из России приехал на войну в Украину: заключенный с шизофренией вступил в ряды ВС РФ

Мужчина убил 5 женщин молотком

В России на войну продолжают отправлять узников и преступников, и на этот раз в ряды армии окупантов присоединился "Зеленоградский Чикатило". Серийный убийца Юрий Гриценко с шизофренией поехал на фронт в Украину.

Об этом пишут росСМИ. Он уже более года служит в санитарно-эвакуационном взводе.

Летом 2024 года, после истечения 22-летнего срока заключения, Гриценко должен был уволиться из мордовской ИК-10. Однако он хотел выйти на свободу раньше, поэтому отправился в отряд "Шторм Z". В штурмовике его не взяли по состоянию здоровья.

62-летний "Зеленоградский Чикатило" попросил отправить его на войну в качестве добровольца. Мол, он не может заработать деньги на свободе, где у него ничего не осталось. Отмечается, что его приняли и Гриценко будет служить до конца войны. И только после ее завершения его должны отпустить на свободу окончательно.

Юрий Гриценко

Напомним, что бывший полицейский Юрий Гриценко, уволенный из органов за пьянку, в 1993 году совершил первое убийство. Тогда он забил жертву сковородой до смерти. Отсидев 9 лет, он вышел, но в течение года совершил серию нападений на женщин. Гриценко нападал на жертв с молотком, ведь ему "нравился глухой звук удара". "Зеленоградский Чикатило" успел убить пятерых женщин и ранить десятерых. Поймать его помог водитель автобуса, услышавший крики. Он вырвал жертву из рук маньяка и держал его до приезда полиции.

Отметим, что Гриценко состоит на учете в психдиспансере с диагнозом "шизофрения".

Ранее "Телеграф" писал, что осужденный за смертельное ДТП российский актер-путинист Ефремов может поехать на войну против Украины.