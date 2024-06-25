"Чикатило" з Росії приїхав на війну до України: в'язень з шизофренією вступив до лав ЗС РФ

Чоловік вбив 5 жінок молотком

В Росії на війну продовжують відправляти в'язнів та злочинців, і цього разу до лав армії окупантів долучився "Зеленоградський Чикатило". Серійний вбивця Юрій Гриценко з шизофренією поїхав на фронт в Україну.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що він вже понад рік служить у санітарно-евакуаційному взводі.

Влітку 2024 року, після завершення 22-річного терміну ув'язнення, Гриценко мав звільниться з мордівської ІЧ-10. Проте він хотів вийти на волю раніше, тому подався до загону "Шторм Z". У штурмовики його не взяли за станом здоров'я.

62-річний "Зеленоградський Чикатило" попросив відправити його на війну у якості добровольця. Мовляв, він не може заробити гроші на волі, де в нього нічого не залишилося. Зазначається, що його прийняли і Гриценко служитиме до кінця війни. І тільки після її завершення його мають відпустити на волю остаточно.

Юрій Гриценко

Нагадаємо, що колишній поліцейський Юрій Гриценко, якого звільнили із органів за п'янку, у 1993 році скоїв перше вбивство. Тоді він забив жертву сковородою до смерті. Відсидівши 9 років, він вийшов, але протягом року здійснив серію нападів на жінок. Гриценко нападав на жертв з молотком, адже йому "подобався глухий звук удару". "Зеленоградський Чикатило" встиг убити п'ятьох жінок і поранити десятьох. Спіймати його допоміг водій автобуса, який почув крики. Він вирвав жертву з рук маніяка та тримав його до приїзду поліції.

Зауважимо, що Гриценко стоїть на обліку у психдиспансері з діагнозом "шизофренія".

Раніше "Телеграф" писав, що засуджений за смертельну ДТП російський актор-путініст Єфремов може поїхати на війну проти України.