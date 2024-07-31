Положили пятерых российских офицеров: в Черниговской области российская ДРГ попала в засаду Сил обороны

Оккупанты погибли ради медальки для полковника

Российские оккупанты попали в засаду Сил обороны Украины во время выполнения так называемых диверсионно-разведывательных задач в Семеновском районе Черниговской области. Бой прошел 28 июля.

Об этом сообщил российский паблик "ВЧК-ОГПУ". Источники "Телеграфа" информацию о потерях у оккупантов подтвердили, однако заметили, что пока без дополнительных деталей.

Как пишет российский паблик, российское командование пытается скрыть любую информацию о провальной операции. Такое решение принято на фоне событий в Мали, где повстанцы-туареги разгромили колонну наемников ППК "Вагнер" и убили десятки боевиков.

В результате успешной операции по ликвидации российской ВРГ были уничтожены, по меньшей мере, пятеро окупантов, причем из офицерского состава.

"28 июля текущего года группа специалистов 322 Центра специальных операций ("Сенеж") попала в засаду во время выполнения диверсионно-разведывательных задач в Семеновском районе Черниговской области. Среди погибших: гвардии капитан Ларионов Вячеслав Андреевич, гвардии майор Асанов Михаил Александрович, гвардии капитан Солдаткин Виктор Юрьевич, гвардии старший лейтенант Головченко Валерий Александрович, гвардии майор Поспелов Андрей Иванович", — говорится в сообщении российского паблика.

Семеновский район, Черниговская область

Как утверждает админ "ВЧК-ОГПУ", оккупанты погибли ради медальки для полковника Мирошникова Дмитрия Павловича.

"Ценой гибели упомянутых военнослужащих стало желание заместителя начальника Центра полковника Мирошникова Дмитрия Павловича (известен под позывным "Мастер") в очередной раз найти повод выслужиться перед командующим ССО Валерием Флюстиковым в надежде получить долгожданное повышение", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Сумской области российская ДРГ пыталась прорвать границу: пограничники задействовали резерв.