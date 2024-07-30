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"Чекаємо чогось масштабного". Що відбувається на Покровському напрямку, де росіяни просуваються до стратегічної траси

Автор
Марина Шашкова Марина Шашкова
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 30 липня 2024, 19:46
ЗСУ

Попри постійний наступ РФ не має значних успіхів на цьому напрямку.

Найгарячішою ділянкою фронту у Генштабі називають Покровський напрямок в Донецькій області. Станом на 30 липня, ворог здійснив 32 спроби штурму українських позицій.

Хоча просування Росії є повільним, але воно змушує українські Сили оборони потроху відступати. Рух стратегічною трасою на Костянтинівку прострілюється, а саме місто Покровськ знаходиться в 20 км від лінії фронту і потерпає від обстрілів росіян. Його окупація наблизить росіян до адмінкордонів Донецької та Дніпропетровської областей.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов говорить, що попри складність ситуації, РФ не має значних успіхів на цьому напрямку. "Є просування у росіян після штурму Авдіївки вглиб до 25-27 км. Але цю відстань вони подолали за пів року (українські війська вийшли з Авдіївки в лютому 2024 р.- Ред.). Тому в середньому просування в місяць це 2-2,5 км. Це не серйозний успіх, а тактичний. Але це просування є постійним", — прокоментував "Телеграфу" експерт.

Головна мета окупантів на цьому напрямку — перерізати доступ ЗСУ до траси Покровськ-Костянтинівка, що є наразі основним логістичним шляхом до великого угрупування військ.

"При всій складності ситуації – до неї ще 5 км. Враховуючи темпи просування, росіянам доведеться ще не тиждень-два, щоб пройти цю відстань. Можливість вогневого контролю над трасою дійсно є, але все одно зберігається можливість для українських сил ротації особового складу, підвезення боєкомплектів, вивезення поранених", — пояснює Снєгирьов.

Аналітик зазначає, що окупанти намагаються використати літній період для отримання певних тактичних успіхів.

Військовий, який бере участь в обороні Донецької області, на правах анонімності розповів "Телеграфу", що росіяни на деяких ділянках цього напрямку мають успіх, але в основному великі штурми не відбуваються.

"Чекаємо щось масштабне найближчим часом", — говорить він.

Військовослужбовець прогнозує, якщо за цей час Сили оборони не отримають потрібну кількість людей і належне забезпечення боєприпасами, то можливість контрнаступу буде втрачена, а противник буде намагатися прориватися. Це може призвести до втрати ще деякої ділянки місцевості.

"Але трасу Покровськ-Костянтинівка вони навряд чи зможуть захопити. Особливо найближчі два місяці", — впевнений співрозмовник "Телеграфу".

І він, і Снєгирьов визнають, що, серед іншого, причиною просування росіян на Покровському напрямку є процес прийняття мобілізаційного закону, який затягнувся на пів року. Неготовність представників влади брати на себе відповідальність і приймати непопулярні рішення, призвела до недобору до лав Сил оборони та зменшення темпів мобілізації. Наразі повільним наступом на Донбасі противник намагається виснажувати ЗСУ.

"Великі запитання до фортифікаційних споруд — щодо їх наявності та функціоналу на Покровському напрямку", — додає аналітик Снєгирьов.

Співрозмовник "Телеграфу" у військових колах уточнює, що на вказаній ділянці нариті протитанкові рви, а також є "зуби дракона". "Але цього дуже мало, місцева влада цим питанням мало займається", — говорить він.

Нещодавно військовий 59-ої бригади ЗСУ Андрій Серган записав відео, на якому показав, що попри близькість до лінії фронту, у центрі самого Покровська комунальники висаджують троянди. Військовий закликав місцеву владу натомість облаштовувати фортифікаційні споруди.

"Телеграф" звернувся до Сергія Добряка, голови Покровської ВЦА щодо ситуації в громаді, але він не знайшов час надати коментар.

Раніше в коментарі "Радіо Свобода" він уточнив , що "ті завдання (будівництво фортифікацій — Ред.), які ставить військове керівництво, ми виконуємо – не більше, не менше".

До чого готуються на Покровському напрямку та чи дійсно там спостерігається слабка підготовка до наступу росіян, "Телеграф" запитав і в Генштабі. Але там надати коментар відмовились.

Просування росіян під Покровськом підтверджує британська розвідка. У заяві говориться, що росіяни окуповують села, наближаючись до міста.

Також, 30 липня, військові повідомили про початок бойових дій у місті Торецьк. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко спростував цю інформацію. Тим часом аналітики DeepState повідомляють, що початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу.

Теги:
#Донецька область #Війна #Покровск